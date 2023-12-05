Юрисконсульт: "Штраф ГИБДД можно оспорить"

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Если вы нашли в почтовом ящике постановление о штрафе, то не торопитесь его оплачивать. Сначала необходимо все проверить и убедиться в том, что вы что-то нарушили. Если же вы считаете, что вашей вины тут особо нет, то можно оспорить штраф ГИБДД с камеры. Как это можно сделать — рассказала читателям Pravda.Ru юрисконсульт, партнер юридической фирмы "Юристы-Кузбасса.РФ" Ольга Малиновская.

Фото: openverse.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Эксперт отмечает, что штраф можно оспорить в течение 10 дней с момента получения, если вы решили, что вас незаконно оштрафовали (например, не пристегнулись, перегруз, превышена скорость, даже если по телефону разговаривали).

"Если срок пропустили по уважительной причине, например, болезнь, командировка, переезд в другое место жительства, то жалобу можно подать по месту совершения правонарушения или по месту проживания (суд потом сам перенаправит, куда нужно). Ждешь, когда вызовут в суд, и защищаешь свои права всеми законными способами, включая свидетелей, документы, аудио, видео, экспертизу", — рассказывает эксперт.