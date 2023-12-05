Психолог Ширикинова: раннее пробуждение грозит ранним старением и ожирением

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Клинический психолог Геляна Ширикинова, в беседе с "Секретом фирмы", отметила, что пробуждение с трех до шести утра можно рассматривать как проявление утренней бессонницы, и это явление оказывает негативное воздействие на организм.

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Согласно словам психолога, можно говорить о хроническом состоянии, когда утренняя бессонница продолжается не менее трех дней в неделю в течение минимум трех месяцев. Это состояние сопровождается хронической тревогой, увеличивая риск развития тревожного расстройства.

Эксперт подчеркнула, что хроническая утренняя бессонница приводит к повышению уровня конфликтности, снижению качества жизни и ограничению адаптационных возможностей в социуме. Кроме того, такие нарушения сна могут сказаться на высших психических функциях, таких как память, внимание и мышление.

Эксперт предупредила также о том, что утреннее нарушение сна приводит к увеличению уровня кортизола, адреналина и пролактина, что может вызвать нарушения кровообращения, кислородного голодания мозга и общего физического состояния.