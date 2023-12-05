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Yle: полицейских со всей Финляндии отправили охранять границу с Россией

Общество

Погранслужба Финляндии сделала запрос на оказание официальной помощи полиции для охраны пограничных территорий с Россией.

Yle: полицейских со всей Финляндии отправили охранять границу с Россией
Фото: Creativecommons by by [email protected] is licensed under by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

На границу направлена полиция со всей страны, тем не менее, численность подкреплений не указывается. Соответствующее сообщение 5 декабря распространило издание Yle.

В полицейском департаменте Финляндии также заявили, что многие сотрудники задействованы в охране границ уже около двух недель. После этого ситуация на граничащих с Россией станциях показала необходимость в привлечении дополнительных ресурсов.

Отмечается, что на границу направлены сотрудники полиции, специально обученные сдерживанию беспорядков. В публикации Yle отмечается, что помощь полиции финским пограничникам не понадобилась.

Ранее сообщалось, что в Финляндии заявили, что Россия предприняла на границе циничные преднамеренные шаги.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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