Психолог Тонконогих рассказала, почему опасно угождать всем подряд

Все люди стремятся к тому, чтобы их любили, прислушивались к их мнению и относились с уважением. Однако, по мнению специалистов, охота за одобрением может привести к серьезным проблемам с ментальным здоровьем.

Психолог Наталья Тонконогих подчеркнула опасность синдрома "хорошей девочки". По словам эксперта, избыточная зависимость от мнения окружающих может нанести ущерб личности.

"Каждый из нас уникален, и успех приходит только тогда, когда мы проявляем свои уникальные таланты, характер и убеждения. Желание угодить всем — это иллюзия, потому что каждый человек различен, и угодить всем невозможно", — пояснила Тонконогих журналисту "Подмосковье Сегодня".

По ее мнению, великие творцы в различных областях деятельности достигали успеха, пренебрегая мнением окружающих.

"Попытки соответствовать общим стандартам ведут к потере индивидуальности. Более того, человек начинает страдать, чувствуя, что не соответствует чужим ожиданиям. Он теряет себя, стараясь доказать свою хорошую пригодность", — добавила психолог.

Особенно часто, по словам Тонконогих, женщины стремятся угодить окружающим в семье, на работе, среди друзей.

"Люди подстраиваются, стремятся угодить, и в результате теряют свою личность. Этот процесс может привести к депрессии, а синдром 'хорошей девочки' иногда становится причиной более серьезных заболеваний. Важно думать о себе в первую очередь. Если вас не ценят, не слушают и постоянно критикуют, просто найдите другой круг общения", — посоветовала эксперт.