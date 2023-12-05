Юрист рассказала, уменьшится ли зарплата из-за новогодних выходных

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Сотрудники с фиксированным окладом не потеряют часть своей заработной платы из-за новогодних выходных, сообщила юрист Мария Ярмуш.

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Те, кто получает фиксированный оклад и отдыхает в праздничные дни, сохранят размер своей заработной платы без каких-либо уменьшений, получая такую же сумму, что и обычно.

При этом, если такого сотрудника попросят работать в праздничные дни, его заработная плата может увеличиться, отметила эксперт в беседе с "Москва 24".

"Работодатель может пригласить сотрудника на работу в выходной только с его согласия. Если работник готов трудиться в праздничный день, ему предоставят выходной или оплатят труд по двойному тарифу", — пояснила юрист.