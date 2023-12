Юрист рассказала, уменьшится ли зарплата из-за новогодних выходных

Your browser does not support the audio element.

Сотрудники с фиксированным окладом не потеряют часть своей заработной платы из-за новогодних выходных, сообщила юрист Мария Ярмуш.

