Психолог Шувалова объяснила, как убедить родителей разрешить стать киберспортсменом

2:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Выбор будущей профессии и образовательного учреждения могут стать одними из самых напряженных моментов в отношениях между родителями и детьми. Взрослые часто считают, что они лучше понимают, что нужно и что лучше для будущего своих детей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В свою очередь, дети не всегда могут передать важность своего выбора. Обе стороны страдают в таких ситуациях: родители могут тратить деньги на обучение в университете, которое оказывается бесполезным, а дети вынуждены идти на курсы, которые им не нравятся, лишь потому, что за них заплатили, и, как следствие, они могут плохо учиться, протестуя против воли родителей.

Лилия Шувалова, психолог и преподаватель кафедры киберспорта университета "Синергия", в эксклюзивном интервью для ИА RuNews24. ru, поделилась своим мнением о том, как поступить подростку, если у него есть свои предпочтения по выбору профессии, но родители настаивают на другом варианте, например, на медицинской карьере.

"Ребенок может убедить родителей, объяснив, что он будет успешен не только в выбранной профессиональной области, например, в киберспорте, но и в учебе в целом. Это важно для родителей, так как часто существует представление, что хорошие оценки — это ключ к успешной жизни и статусу в будущем. Хотя на практике это не всегда так, согласиться с общественным мнением бывает сложно", — отметила психолог.

Шувалова рекомендует подростку объяснить родителям, что киберспорт — это не только видеоигры и турниры, но и обширный спектр профессий, требующих сложных навыков и компетенций, таких как управление киберспортивными и смежными мероприятиями. Это востребованный сегмент в области бизнеса и управления персоналом.

Другим эффективным способом влиять на родителей, по словам Шуваловой, является демонстрация средней заработной платы в выбранной профессии, например, с использованием ресурсов, которым родители доверяют.

"Подростку также стоит создать у родителей доверие к будущей образовательной среде и плану профессионального развития. Важно получить поддержку выбранного учебного заведения, посетив день открытых дверей, знакомясь с преподавателями. Показать родителям привилегии и возможности, доступные студентам этого учебного заведения. Родителям важно видеть перспективы образования и понимать преимущества, которые получит их ребенок", — подчеркнула Шувалова.

Психолог добавила, что каждая ситуация выбора профессии уникальна, и часто проблема не сводится к самому выбору, а к сложности признания того, что ребенок становится взрослым и имеет право на собственный выбор. В таких случаях важно обратиться за помощью к профессиональному психологу.