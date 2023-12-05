В январе на полках магазинов могут появиться просроченные продукты

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Причины объяснил Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Перед Новым годом такой объем продаж, что просрочки практически нет. Оборот такой, что сетям не хватает товара, поэтому говорить об этом некорректно совершенно. Сети бьются за то, чтобы товар был у них на полках в большом объеме и с лучшей ценой, тогда к ним придут на Новый год покупать необходимую продукцию", — считает эксперт.

А вот как раз в первый месяц нового года наиболее вероятно присутствие на полках магазинов продуктов с истекшим сроком годности. В этот список попадают, прежде всего, "новогодние" продукты.

"Просрочка может быть в январе, когда, например, товары закупили и не реализовали. И вот начинается такая вещь, когда хоть распродажи, хоть что угодно делай, но денег у людей уже нет, и поэтому, может быть, возникают на какие-то группы товаров просрочка", — предполагает Вадим Зуйков.

Эксперт Pravda.Ru также советует обойтись в праздничные дни домашней, а не готовой покупной едой.

"Я считаю, что не нужно устраивать ажиотаж, делать лишних закупок продуктов для того, чтобы наедаться до какого-то совершенно безумия в Новый год, то есть всё должно быть в меру. Лучше качественную продукцию сделать своими руками, чем покупать лишнюю, чтобы потом она в холодильнике скисла", — считает наш собеседник.