Forbes: основатель сети "Тануки" оценил заведённое против него дело в России как недоразумение

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Основатель сетевого ресторанного бизнеса под брендом "Тануки" Александр Орлов в ноябре был объявлен в международный розыск. В интервью казахстанскому Forbes он рассказал о заведённом на него в РФ уголовном деле. Ресторатор заявил, что не видит основания в предъявленном ему обвинении по части 2 статьи 165 УК РФ — "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда".

Фото: facebook.com

Ранее в СМИ сообщалось, что потерпевшая сторона подавала судебный иск в отношении Александра Орлова на 110 млн рублей.

Орлов заявил, что розыск и расследование по делу о фитнес-центре удивили его. Он пояснил, что в прошлом действительно являлся инвестором проекта в Москве ("Москва-Сити").

"Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными. Тем не менее, могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года", — заявил Орлов в интервью Forbes.

Он также отметил, что на текущий период адвокаты ведут работу по заведённому на него делу. Орлов выразил уверенность в том, что розыск по его делу может быть "недоразумением", связанным с его долгим отсутствием в России.

Орлов подчеркнул в беседе с Forbes, что вышел из российских проектов и теперь масштабирует бизнес в других странах.

Напомним, что Александр Орлов является ресторатором и бывшим президентом холдинга Bulldozer Group. В 2004 году он запустил сеть японских ресторанов "Тануки", а также заведения "Ёрш" и сервис доставки "Твоя пицца". В 2022 году Орлов продал часть своего бизнеса в России инвесторам из Ближнего Востока.

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