Эвакуированная из Газы россиянка встретилась со спасённой оттуда же свекровью в "Домодедово"

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Эвакуированная из Газы россиянка встретилась со спасённой оттуда же свекровью в "Домодедово". Девушка прилетела в Россию в ноябре, и с нетерпением ждала очередной спецборт с родными.

Фото: Правда.Ру

По информации МЧС страны, первый в декабре спецборт доставил на территорию России 120 человек.

"Я первым рейсом летела (рейс состоялся 13 ноября. — Прим. ред.), это моя свекровь, — рассказала девушка журналистам, передаёт РИА Новости. — Там (в Газе. — Прим. ред.) полный хаос и геноцид".

По её словам в анклавах нет воды, света и связи.

Как сообщили в МЧС, всего российские спецборты вывезли из-под обстрелов в Газе более 880 человек, из них — более 380 детей.

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