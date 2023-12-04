Психолог Кардиакос заявила, что человеку нужно восемь объятий в день

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Для поддержания хорошего самочувствия в течение дня человеку необходимо получать восемь объятий. Об этом рассказала клинический психолог и психолог-педагог Анастасия Кардиакос в беседе с "Радио 1".

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В честь Международного дня объятий, который отмечается 4 декабря, специалист напомнила о исследовании американского психотерапевта Вирджинии Сатир. Согласно ее работе, четыре объятия в день способствуют хорошему самочувствию, восемь — достаточны для общего благополучия, а более 12 — для достижения счастья.

"Близость с приятным человеком активизирует выработку гормона окситоцина, известного как гормон любви. В моменты объятий мы также ощущаем защиту, чувствуем, что заботятся о нас. Однако важно, чтобы близость сопровождалась чувством привязанности к тому, кто обнимает. Если нас обнимает человек, которого мы не любим, это может вызвать стресс и привести к негативным эмоциям", — подчеркнула Кардиакос, добавив, что принужденные объятия не приносят положительных результатов.

Психолог подчеркнула, что потребность в объятиях у человека связана с материнской любовью. Мать обнимает младенца, передавая ему свою теплоту, а родители обнимают ребенка в моменты страха или боли, что создает ощущение защищенности.

"Мы также можем обнимать себя самостоятельно. Лежа на боку, приняв позу эмбриона и обняв колени, можно попробовать обнять самого себя, подержать, успокоиться и произнести теплые слова. Это также будет полезно", — поделилась психолог.