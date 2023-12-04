Президент России Владимир Путин сегодня, 4 декабря, ещё раз четко сказал, чем надо руководствоваться, привлекая иностранных граждан.
Глава государства отдельно отметил, что во-первых, мигранты обязаны знать русский язык. А самое главное, на что обратил внимание Путин, это то, что нужно привлекать тех людей, кто уважает нашу страну, мигрантов, отвечающих интересам российской экономики.
Ну и, конечно, также надо в первую очередь учитывать интересы россиян.
Самое главное, чтобы профильные ведомства не просто кивали головой, саботируя поручения президента России, а что-то меняли в подходе, пишет "Царьград".
"От себя добавим один важный вопрос: "Где депортации?" тех, кто явно не соответствует озвученным требованиям. Вот прямо миллионные депортации где?" — спрашивает телеканал.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.