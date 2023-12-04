Путин поставил точку в вопросе с мигрантами: прежде всего нужны интересы россиян

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Президент России Владимир Путин сегодня, 4 декабря, ещё раз четко сказал, чем надо руководствоваться, привлекая иностранных граждан.

Фото: Якутия 24

Глава государства отдельно отметил, что во-первых, мигранты обязаны знать русский язык. А самое главное, на что обратил внимание Путин, это то, что нужно привлекать тех людей, кто уважает нашу страну, мигрантов, отвечающих интересам российской экономики.

Ну и, конечно, также надо в первую очередь учитывать интересы россиян.

Самое главное, чтобы профильные ведомства не просто кивали головой, саботируя поручения президента России, а что-то меняли в подходе, пишет "Царьград".

"От себя добавим один важный вопрос: "Где депортации?" тех, кто явно не соответствует озвученным требованиям. Вот прямо миллионные депортации где?" — спрашивает телеканал.

Путин поставил точку в вопросе с мигрантами: прежде всего нужны интересы россиян