Жителям Красноярска до сих пор не вернули деньги за концерт Басты

Жители Красноярска столкнулись с трудностями при возврате средств за билеты на отмененный концерт Басты. За последние пять месяцев 64 человека из города обратились в краевой Роспотребнадзор, выражая свои проблемы в получении денег за билеты. На текущий момент 19 человек все еще не получили возврата.
По информации от ведомства, 45 покупателям уже были возвращены деньги, но работа по остальным обращениям продолжается, включая вопросы судебной защиты прав потребителей.
Концерт Басты в Красноярске, который должен был состояться 25 июня, был перенесен на неопределенный срок. Мероприятие планировалось провести в "Платинум Арена" с вместимостью до 11 тысяч зрителей, и все билеты были распроданы.
Ранее директор агентства утверждал, что уже произведен возврат средств за 1000 билетов и "процесс возврата осуществляется по мере обработки заявок", сообщает prmira.ru.
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