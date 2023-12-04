Жителям Красноярска до сих пор не вернули деньги за концерт Басты

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Красноярска столкнулись с трудностями при возврате средств за билеты на отмененный концерт Басты. За последние пять месяцев 64 человека из города обратились в краевой Роспотребнадзор, выражая свои проблемы в получении денег за билеты. На текущий момент 19 человек все еще не получили возврата.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

По информации от ведомства, 45 покупателям уже были возвращены деньги, но работа по остальным обращениям продолжается, включая вопросы судебной защиты прав потребителей.

Концерт Басты в Красноярске, который должен был состояться 25 июня, был перенесен на неопределенный срок. Мероприятие планировалось провести в "Платинум Арена" с вместимостью до 11 тысяч зрителей, и все билеты были распроданы.

Ранее директор агентства утверждал, что уже произведен возврат средств за 1000 билетов и "процесс возврата осуществляется по мере обработки заявок", сообщает prmira.ru.

Организаторы отменили несколько концертов Басты