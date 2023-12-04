В Волгограде не пускают к вокзалу из-за прибытия эшелона с российскими ранеными

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В связи с прибытием эшелона с ранеными из зоны проведения специальной военной операции (СВО) доступ к вокзалу в Волгограде временно перекрыт. На территории объекта замечены машины скорой помощи, которые встревожили местных жителей. Эту информацию сообщает издание v1. ru.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

По данным источника, часть пострадавших была доставлена с поезда в госпитали на машинах скорой помощи, а остальные продолжили свой путь после полуторачасовой остановки.

"Здесь оставили тяжелораненых, а мы дальше едем по госпиталям. Нам даже не сказали, где и кого оставят. Просто едем. У меня несерьёзная травма. Осколочное ранение", — рассказал один военный.

Он признался в том, что не уверен, дадут ли ему отпуск, однако продолжает надеяться.