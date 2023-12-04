В Нарьян-Мар во время взлета в самолете вовремя выявили техническую неисправность

Рейс RLU258 из Нарьян-Мара в Уфу, был отменен из-за технической неисправности. Инцидент произошел около 11:30 по московскому времени в аэропорту Нарьян-Мара, где эксплуатируется данный самолет авиакомпанией "РусЛайн".

Фото: тг канал ural airlines

Капитан воздушного судна обнаружил техническую неисправность после получения разрешения на взлет и немедленно сообщил об этом. В результате произошедшего инцидента самолет был вынужден вернуться на стоянку, сообщает mkset.ru.







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