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Военный эксперт Михайлов прокомментировал возможность возобновления работы СМЕРШ в России

2:02
Общество

Появилась информация о том, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях возобновлена работы служб контрразведки, имеющая аналог системе СМЕРШ. Соответствующую информацию приводит член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв.

Военный эксперт Михайлов прокомментировал возможность возобновления работы СМЕРШ в России
Фото: flickr.com/ gato-gato-gato

В сообщении, распространённом в Telegram-канале, говорится, что система также может начать работать на Дальнем Востоке.

Военный эксперт и ветеран спецслужб Александр Михайлов в интервью Pravda. ru пояснил, что СМЕРШ в прошлом была самостоятельной государственной структурой, которая никому не подчинялась, кроме Верховного главнокомандующего. Тем не менее, о создании подобных структур на новых территориях Михайлов информацию опроверг.

"Сегодня во внутрифронтовой зоне работает военная контрразведка, которая обеспечивает безопасность войск, находящихся на присоединенных территориях. Для того чтобы создать новую структуру, во-первых, должен быть указ президента Российской Федерации. Сегодня на присоединенных территориях у нас, безусловно, работают Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, прокуратура. В рамках ФСБ, естественно, работает военная контрразведка и плюс ко всему военная полиция, которая тоже занимается вопросами обеспечения порядка" — пояснил он.

Также эксперт выделил, что единственным основанием для создания подобной структуры в России может быть указ президента РФ. Для того, чтобы она была создана, по словам эксперта, должны быть приняты соответствующие кадровые решения, проведено обязательное техническое оснащение, а также определены критерии отбора людей на соответствующие должности.

Ранее мы сообщали о том, что российские дроны-камикадзе "Герань-2", которые на Украине называют "шахедами", представляют собой сложную цель для истребителей, потому что летят медленно и низко.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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