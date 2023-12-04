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В России хотят ввести обязательную маркировку продуктов из насекомых

0:53
Общество

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Олег Леонов предложил ввести обязательную маркировку продуктов из насекомых. Он обратился с этой инициативой в Роспотребнадзор.

В России хотят ввести обязательную маркировку продуктов из насекомых
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В понедельник ТАСС ознакомился с обращением народного избранника к главе ведомства Анне Поповой.

"Считаю необходимым предусмотреть введение обязательной эмблемы для пищевой продукции, полученной с использованием насекомых, по аналогии с обязательной эмблемой "ГМО", — говорится в нём.

По мнению Леонова, маркировка такой "пищевой продукции нового вида" подразумевает проведение комплекса исследований её безопасности.

Кроме того, заметный знак на упаковке предотвратит покупку продуктов из насекомых теми, кто не хочет их есть по этическим, религиозным или иным причинам, но не читает состав.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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