Вице-премьер поручила министерствам РФ найти способ обеспечить россиян яйцами до 19 декабря

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В правительстве России озаботились ростом цен на яйца.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам придумать, как увеличить производство яиц и курицы "для удовлетворения потребности внутреннего рынка РФ".

У Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторгести есть время до 19 декабря, чтобы представить свои идеи по наполнению отечественного рынка продукцией птицеводства.

Из-за подорожания яиц и мяса курицы в правительстве задались целью увеличить мощности по производству дефицитных продуктов.

Ранее губернатор Калининградской области в ответ на жалобы жителей региона посоветовал приобретать яйца категории C2, которые, по его словам, более полезные.

3 декабря жители Саратова выстаивали огромные очереди, чтобы купить яйца по 81 рубль за десяток.