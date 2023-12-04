В правительстве России озаботились ростом цен на яйца.
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам придумать, как увеличить производство яиц и курицы "для удовлетворения потребности внутреннего рынка РФ".
У Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторгести есть время до 19 декабря, чтобы представить свои идеи по наполнению отечественного рынка продукцией птицеводства.
Из-за подорожания яиц и мяса курицы в правительстве задались целью увеличить мощности по производству дефицитных продуктов.
Ранее губернатор Калининградской области в ответ на жалобы жителей региона посоветовал приобретать яйца категории C2, которые, по его словам, более полезные.
3 декабря жители Саратова выстаивали огромные очереди, чтобы купить яйца по 81 рубль за десяток.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.