В Стамбуле произошло землетрясение силой 5 баллов. Информации о пострадавших нет. Как сообщают "Известия", разрушений городу удалось избежать.
На Юге Стамбула на берегу Мраморного моря в 10:42 в Ялове толчки магнитудой 5,0 повторились два раза. В городе Муданья в Бурсе магнитуда составила 5,1, здесь находился эпицентр, очаг распространения расположен на глубине менее 5 км.
Ранее ВНИИ ГОЧС сообщило о том, что шторм может обрушиться на 15 регионов России.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.