В Стамбуле произошло землятрясение магнитудой 5-баллов

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В Стамбуле произошло землетрясение силой 5 баллов. Информации о пострадавших нет. Как сообщают "Известия", разрушений городу удалось избежать.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

На Юге Стамбула на берегу Мраморного моря в 10:42 в Ялове толчки магнитудой 5,0 повторились два раза. В городе Муданья в Бурсе магнитуда составила 5,1, здесь находился эпицентр, очаг распространения расположен на глубине менее 5 км.

Ранее ВНИИ ГОЧС сообщило о том, что шторм может обрушиться на 15 регионов России.