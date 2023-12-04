Участники проекта "Московское долголетие" свяжут теплые вещи для бойцов СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Как сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, ранее москвичи старшего поколения уже связали свыше 8,5 тысяч теплых вещей для военнослужащих. Все желающие могут принести теплые вещи в центры долголетия или сами связать одежду в клубах по вязанию.

Фото: PxHere

"В преддверии Нового года по инициативе участников проекта "Московское долголетие" в столице пройдет IV благотворительная акция "Поделись теплом". Горожане старшего поколения будут вязать теплые вещи и писать письма для участников специальной военной операции (СВО) и бойцов, находящихся на лечении и реабилитации в военных госпиталях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что акция продлится до 17 декабря. Жители столицы смогут принести в пункты сбора не только теплую мужскую одежду, но и письма со словами поддержки, открытки с поздравлениями с новогодними праздниками.