Минобороны РФ предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников

Минобороны РФ планирует внести изменения в процесс медицинского освидетельствования граждан с учётом опыта военных операций и заболеваний, которые существенно не влияют на их способность выполнять обязанности военной службы. Это предложение будет применяться при постановке на воинский учёт, призыве на службу, заключении контрактов с Минобороны, мобилизации и военных сборах.

Фото: Минобороны РФ

Целью является улучшение требований к состоянию здоровья указанных лиц. Нормативные изменения будут внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое определяет категории годности к военной службе в зависимости от наличия определённых заболеваний, говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Будут пересмотрены критерии "отсеивания" кандидатов с серьёзными заболеваниями, такими как инвалидность, злокачественные образования, врождённый сифилис, бронхиальная астма, сахарный диабет любого типа и ВИЧ-инфекция.

Итоговое решение о годности гражданина для военной службы принимается на основе результатов военно-врачебной комиссии, в состав которой входят различные специалисты. Они используют актуальное "расписание болезней", в котором перечислены недуги, препятствующие призыву на службу. Всего в данном перечне примерно указаны 2000 заболеваний. В случае необходимости призывник может быть направлен на обследование в специализированное медицинское учреждение.