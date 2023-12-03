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Россияне все меньше смотрят новогодние телепередачи

1:40
Общество

Сразу несколько российских СМИ, ссылаясь на исследования, полученные от SuperJob, сообщили о том, что доля россиян, отказавшихся от просмотра новогодних огоньков, выросла до 45%. Опрос был проведен среди 2 тыс. взрослых граждан в 456 населенных пунктах нескольких регионов страны. Данные собирались с 28 ноября по 1 декабря.

Россияне все меньше смотрят новогодние телепередачи
Фото: ВКонтакте

За последние четыре года число тех, кто игнорирует новогодние тв-программы выросло на 7%. По результатам исследования SuperJob, лишь 11% россиян планируют следить за новогодними телепередачами, в то время как 33% предпочтут включить их просто для создания праздничного фона.

Среди тех, кто планирует смотреть телевизор в праздники в основном семьи с детьми. В числе тех, кто откажется от просмотра преобладают бездетные. Кроме того, исследования показали, что результаты опроса связаны с уровнем заработной платы. Не будут смотреть "Голубые огоньки":

  • 48% опрошенных, чья зарплата начинается от 80 тыс. руб. в месяц,
  • 44% получающих 50-80 тыс. руб.
  • 37% зарабатывающих 50 тыс. руб.

Больше половины (54%) тех, кто не собирается смотреть праздничную программу — это молодежь до 34 лет. Среди возрастной группы 34-44 лет эта доля составляет 44%, среди старшего поколения (старше 44 лет) — 38%.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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