МВД России ввело запрет на фотографию с улыбкой для загранпаспорта

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД России ввело запрет на прикрепление фотографии с улыбкой к анкете на заграничный паспорт. Полицейские, ответственные за миграционные вопросы, установили строгое требование к изображению: лицо должно выражать нейтральность, взгляд направлен в объектив камеры. Нарушение этого правила может привести к отказу в предоставлении услуги.

Фото: openverse.org by LawPrieR is licensed under CC BY 2.0.

Процесс получения заграничного паспорта включает заполнение заявления на Госуслугах и ожидание приема у представителей миграционного подразделения МВД РФ. Анкета требует обширной информации о заявителе, включая ФИО, адрес прописки, место работы, а также детали о последних десяти годах его жизни, сообщает newizv.ru.

Помимо запрета на улыбку, существуют и другие ограничения, такие как запрет на модные платки, закрытые лица, религиозную одежду и головные уборы. Детям запрещено фотографироваться с игрушками. Полиция уточняет, что фотография необходима исключительно для личного дела в МВД, а не для титульной страницы заграничного паспорта.

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