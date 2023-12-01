Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обсуждается вопрос по фиксации текущих границ в обмен на вступление Киева в НАТО
Херш: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
У Алентовой в культовом фильме "Москва слезам не верит" из сумки появляются продукты
Телеканал "Дождь" снова признали иноагентом
NYP: жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за его состояния здоровья
Президент Украины Зеленский уже не хочет воевать до последнего украинца, но надо
Участника СВО Михаила Мамаева отказались пускать в эфир российского ТВ из-за бейсболки с флагом РФ
Названы 4 самых дерзких уловки ГИБДД для развода водителей автомобилей
Диспансеризация сотрудников будет проводиться добровольно

Подработки несовершеннолетних не будут принимать во внимание при назначении Единого пособия

1:35
Общество

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Также при назначении Единого пособия будут исключены из учета:

Подработки несовершеннолетних не будут принимать во внимание при назначении Единого пособия
Фото: fkassa.ru
  • проценты по счетам опекаемого ребенка;
  • выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня";
  • выплаты, полученные при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава".

Также вносятся изменения в порядок назначения пособия для самозанятых граждан. Тем, для кого самозанятость является основным источником дохода, пособие будет предоставляться в случае, если годовой доход от самозанятости не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В ведомстве пояснили, что это новшество не затронет тех, кто уже имеет постоянное место работы и использует самозанятость как дополнительный источник дохода.

С 1 января 2023 года Единое пособие выплачивается семьям с детьми и беременным женщинам, у которых доход ниже прожиточного минимума. Размер пособия на каждого ребенка до 17 лет составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей, или регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, если пособие предоставляется беременным женщинам.

Чтобы получить Единое пособие, необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ, либо подать заявление на сайте gosuslugi. ru

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО

Актёр Егор Бероев признался, что из-за поддержки СВО от него отвернулись многие друзья.

Друзья российского актёра Егора Бероева отвернулись от него из-за поддержки СВО
Украинский пленный пожаловался на немецкую БМП Marder
Украинский боевик раскритиковал хвалёную немецкую БМП Marder
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Заявление про СВО, слухи об отъезде из РФ: где сейчас Анжелика Варум
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
ГИБДД: 7 признаков машин, которые остановят в первую очередь
Медик ВСУ Муцей чуть не расстреляла трёх украинских "дедов"
Назад пешком: Агата Муцениеце рассказала, как прошла ее поездка с детьми в Латвию
Назад пешком: Агата Муцениеце рассказала, как прошла ее поездка с детьми в Латвию
Последние материалы
Подработки несовершеннолетних не будут принимать во внимание при назначении Единого пособия
Обсуждается вопрос по фиксации текущих границ в обмен на вступление Киева в НАТО
Херш: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
У Алентовой в культовом фильме "Москва слезам не верит" из сумки появляются продукты
Телеканал "Дождь" снова признали иноагентом
NYP: жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за его состояния здоровья
Президент Украины Зеленский уже не хочет воевать до последнего украинца, но надо
Участника СВО Михаила Мамаева отказались пускать в эфир российского ТВ из-за бейсболки с флагом РФ
Названы 4 самых дерзких уловки ГИБДД для развода водителей автомобилей
Диспансеризация сотрудников будет проводиться добровольно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников