Подработки несовершеннолетних не будут принимать во внимание при назначении Единого пособия

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Также при назначении Единого пособия будут исключены из учета:

Фото: fkassa.ru

проценты по счетам опекаемого ребенка;

выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня";

выплаты, полученные при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава".

Также вносятся изменения в порядок назначения пособия для самозанятых граждан. Тем, для кого самозанятость является основным источником дохода, пособие будет предоставляться в случае, если годовой доход от самозанятости не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В ведомстве пояснили, что это новшество не затронет тех, кто уже имеет постоянное место работы и использует самозанятость как дополнительный источник дохода.

С 1 января 2023 года Единое пособие выплачивается семьям с детьми и беременным женщинам, у которых доход ниже прожиточного минимума. Размер пособия на каждого ребенка до 17 лет составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей, или регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, если пособие предоставляется беременным женщинам.

Чтобы получить Единое пособие, необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ, либо подать заявление на сайте gosuslugi. ru