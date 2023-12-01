Эксперт Зубец объяснил, почему производители газировок перешли на аспарам

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

На рынке появилось больше напитков с сахарозаменителями после введения акциза на сахаросодержащие напитки. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, считает, что подобная реакция рынка вполне логична. С одной стороны, производители избегают дополнительных налогов, а с другой стороны, следуют модному тренду в области здорового образа жизни.

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С момента введения акциза на напитки с содержанием сахара 1 июля, производители газированных напитков перешли на использование аспартама и ацесульфама. Союз представителей производителей соков, воды и напитков сообщил, что это привело к расширению ассортимента, в результате чего появились напитки с сахарозаменителями на рынке.

Алексей Зубец подчеркивает, что такая реакция рынка вполне естественна. Использование сахара стало более затратным, поэтому производители перешли на более экономичные альтернативы. Кроме того, такой подход позволяет быть в тренде, поскольку сегодня актуально отказываться от вредных продуктов и следить за состоянием здоровья.

"Известно, что сладкая газировка вредна. Замена сахара на безопасные сахарозаменители — это вопрос поддержания здоровья. Основной эффект заключается в том, что люди уменьшают потребление сахара, а не в изменении цены", — отмечает эксперт.

По мнению экономиста, изменение состава напитков не отталкивает покупателей, поскольку вкус остается ключевым фактором, и незначительные изменения в нем могут быть замаскированы различными ароматизаторами.