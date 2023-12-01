Эксперт назвала действенный способ сэкономить на подготовке к Новому году

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Начиная подготовку к Новому году, стоит заранее определиться с бюджетом и продумать меню праздничного стола. Так можно значительно минимизировать траты, рассказывает читателям Pravda.Ru PR-директор цифрового финансового сервиса Lime Диана Притыко.

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"Для начала необходимо составить список нужных вам продуктов. Лучше планировать покупки заранее: так у вас будет время изучить акции и выбрать наиболее выгодное предложение. Можно также разделить закупку на несколько этапов. Продукты длительного хранения: консервы, пакетированные соки, напитки, деликатесы, замороженную рыбу и мясо, а также конфеты можно купить в начале декабря, а скоропортящиеся — ближе к празднику. Это поможет распределить расходы и не тратить крупную сумму единовременно", — уверяет эксперт.

Еще один действенный способ сэкономить: заказать доставку продуктов. Во время походов в магазин нередко возникает соблазн купить лишнего, а совершая покупки онлайн, проще придерживаться изначального списка. Во многих сервисах доставки есть программы лояльности и спецпредложения для клиентов — стоит ознакомиться с ними и подобрать подходящий вариант. Можно собрать необходимую вам корзину в разных сервисах онлайн-доставки и сравнить их стоимость.

Покупки к Новому году лучше оплачивать с дебетовой или кредитной карты, участвующей в программе кешбэка. Так, часть потраченных вами денег вернется в следующем месяце. Стоит также изучить партнерские программы вашего банка: некоторые предлагают кешбэк за покупку товаров определенной марки, категории или магазина.

Кроме того, можно воспользоваться приложениями с акциями и скидками. Есть специальные сервисы, которые отслеживают цены на продукты в разных магазинах — в них можно быстро узнать, где лучше совершить покупку.