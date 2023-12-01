За похищение 8-летней девочки в Калужской области задержана многодетная семья

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Стали известны подробности похищения 8-летней девочки в Калужской области.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Как сообщает Telegram-канал SHOT, за похищение ребёнка в Калужской области задержана многодетная семья с четырьмя детьми. Члены семьи не работали и проживали в деревне Касьяново, расположенной недалеко от Козельска, где был похищен ребёнок.

40-летний глава семьи был ранее судим за убийство. У него имеются долги по кредиту. Мать семейства жила на детские пособия и занималась разведением кур, коз и свиней.

Похищенная девочка рассказала, что её затолкали в автомобиль недалеко от дома на улице Гагарина. Ребёнок объяснила, что её ударили палкой, заставляя её прекратить плакать. Позже девочку отпустили.