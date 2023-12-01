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Жителей Подмосковья призвали не пить воду из-под крана

2:09
Общество » Семья

Водопроводная вода в большинстве населённых пунктов Подмосковья нежелательна к употреблению без предварительной фильтрации, предупредила эксперт европейской группы компаний в области технологий очистки воды Алевтина Весёлая. Она дала читателям интернет-издания "Подмосковье сегодня" некоторые рекомендации по приведению водопроводной воды к приемлемому качеству.

Жителей Подмосковья призвали не пить воду из-под крана
Фото: Известия by Александр Казаков

Первый минус подмосковной воды проистекает из её плюса. В отличие от столицы, в области 90% нужд питьевого водоснабжения покрываются из артезианских источников. Вода в них полезная, но очень жёсткая и изобилует разными примесями, что плохо отражается на органолептических свойствах. Проще говоря — далеко не всем такая водица кажется вкусной.

Второй фактор — удручающее состояние коммуникаций, пройдя по которым, любая, даже самая чистая, вода превращается в мерзкую жижу.

"За состояние конкретно внутридомовых сетей отвечают управляющие компании, поэтому некоторые загрязняющие вещества могут оставаться в воде. Например, из-за старения инфраструктуры, факторов окружающей среды или случайного загрязнения", — объясняет специалист.

В результате, как она деликатно выразилась, "иногда возникают колебания показателей, поэтому воду необходимо дочищать".

Прежде всего — за счёт кипячения. О его необходимости ещё Маяковский писал. Можно с уверенностью утверждать, что и спустя сто лет его рекомендации не утратили актуальности.

Однако от осадков и хлора кипячение воду не избавит. Можно её предварительно отстаивать, но это не особо эффективно, да и не очень полезно с точки зрения ухудшения микробиологических показателей.

"Из неё улетучивается остаточная концентрация хлора, но вместе с этим вода становится восприимчива к вторичному загрязнению", — предупреждает Весёлая.

Остаётся один выход — фильтрация. "Можно использовать как фильтр-кувшин, так и тот, что ставят под раковину", — посоветовала эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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