Депутат Госдумы Александр Толмачёв в день рождения "Единой России" провёл личный приём населения в Электроуглях

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Александр Толмачёв принял более двадцати жителей города Электроугли. Мероприятие состоялось в рамках декады приёмов, приуроченной к двадцатидвухлетию со дня создания Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Приëмы к дню рождения партии уже стали доброй традицией

Фото: Фото из личного архива Александра Толмачёва

Среди вопросов, с которыми обратились люди, — строительство Западного обхода города, оказание медицинской помощи в местной поликлинике, вопрос об организации культурно-досуговой деятельности.

В приёме приняли участие сотрудники администрации Богородского городского округа. Часть проблем, с которыми пришли жители Электроуглей, была решена депутатом и представителями администрации на месте. В частности, поступил вопрос о поставках препаратов для лечения сахарного диабета. Проблема решена, препараты в наличии, рецепты выписываются. Ещё один вопрос — о линии электропередач и трансформаторной подстанции в деревне Марьино — также удалось разрешить, к заключению готовится договор на обслуживание ПАО "Россети Московский регион".

Александр Толмачёв: