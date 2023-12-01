Депутат Госдумы Александр Толмачёв в день рождения "Единой России" провёл личный приём населения в Электроуглях

Депутат Госдумы Александр Толмачёв принял более двадцати жителей города Электроугли. Мероприятие состоялось в рамках декады приёмов, приуроченной к двадцатидвухлетию со дня создания Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Приëмы к дню рождения партии уже стали доброй традицией
Среди вопросов, с которыми обратились люди, — строительство Западного обхода города, оказание медицинской помощи в местной поликлинике, вопрос об организации культурно-досуговой деятельности.
В приёме приняли участие сотрудники администрации Богородского городского округа. Часть проблем, с которыми пришли жители Электроуглей, была решена депутатом и представителями администрации на месте. В частности, поступил вопрос о поставках препаратов для лечения сахарного диабета. Проблема решена, препараты в наличии, рецепты выписываются. Ещё один вопрос — о линии электропередач и трансформаторной подстанции в деревне Марьино — также удалось разрешить, к заключению готовится договор на обслуживание ПАО "Россети Московский регион".
Александр Толмачёв:
"Сегодня День рождения партии "Единая Россия", но мы не празднуем и не отдыхаем, а встречаем его на работе, с избирателями, в атмосфере, которая должна быть возле любого депутата и единоросса. Приёмы — это возможность здесь и сейчас, в реальном времени узнать о проблемах людей и, что важнее, сразу оказать помощь. Человек обращается с вопросом — и мы включаемся а работу, часто бывает, что удаëтся помочь незамедлительно. Но не всё можно решить здесь и сейчас, есть вопросы регионального и федерального масштаба, в том числе требующие совершенствования законодательства. Мы проработаем каждую задачу, которую поставили люди. Приëм — это ещё и возможность из первых рук получить предложения по тому, как сделать округ удобнее, комфортнее для людей, пообщаться на важные для всего региона темы".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.