Эксперт Pravda.Ru, адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин дал советы, как не попасться на уловки недобросовестных ремонтников.

"Когда вам что-то предлагают заранее оплатить, если это непроверенный сервис, не знаете, никогда с ним не взаимодействовали, то стоит отказаться, скорее всего, вы имеете дело с мошенником. Вообще оплата денег наперед — это всегда подразумевает некий соблазн со стороны мошенников не исполнять обязательства, тем более, которые он вообще не предполагал изначально на себя брать. Когда вам говорят о том, что вы мне переведите деньги, лучше отказаться, перестраховаться, чтобы потом не сожалеть", — рекомендует юрист.