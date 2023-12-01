Эксперт Pravda.Ru, адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин дал советы, как не попасться на уловки недобросовестных ремонтников.
"Когда вам что-то предлагают заранее оплатить, если это непроверенный сервис, не знаете, никогда с ним не взаимодействовали, то стоит отказаться, скорее всего, вы имеете дело с мошенником. Вообще оплата денег наперед — это всегда подразумевает некий соблазн со стороны мошенников не исполнять обязательства, тем более, которые он вообще не предполагал изначально на себя брать. Когда вам говорят о том, что вы мне переведите деньги, лучше отказаться, перестраховаться, чтобы потом не сожалеть", — рекомендует юрист.
Известные интернет-площадки для подбора услуг - наиболее безопасный способ подыскать исполнителя работы, говорит Алёшкин.
"На "Авито", наверное, уже невозможно наткнуться на мошенников, потому что там защита довольно высокая. Сервисы, которые известны, борются за свою репутацию. Они надежнее, чем те сервисы, которые были созданы вчера или специально созданы для таких схем", — считает наш собеседник.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.