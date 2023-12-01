Генерал-майор оценил шансы новой мобилизации в России

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой высказал свою точку зрения относительно возможной необходимости новой мобилизации в стране. В ответ на вопрос о возможности дополнительных мер по мобилизации, он подчеркнул, что в случае наступления ВС России в зоне СВО вероятность такой меры остается высокой. Он отметил, что на данный момент, возможно, не идет речь о широком наступлении, а скорее о подготовке к нему.

Фото: openverse.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0.

Генерал также отметил, что в случае необходимости поднять вопрос о мобилизации, граждане должны быть готовы к трехмесячной подготовке. Он подчеркнул важность поддержания высокой боеготовности в случае эскалации ситуации, сообщает News.ru.

Тем не менее, военный эксперт Виктор Литовкин, высказавший свое мнение, не видит смысла в новой волне мобилизации. По его мнению, у России достаточно резервов, и текущая ситуация позволяет успешно справляться с задачами без необходимости дополнительных мобилизационных усилий.