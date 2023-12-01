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Снегопад как повод опоздать на работу: депутаты предложили не наказывать за это

2:07
Общество

Депутаты Госдумы предложили ввести в России запрет на взыскания из-за опоздания на работу по причине очень плохой погоды . По мнению разработчиков предлагаемой инициативы, автомобильные заторы на улице во время снегопада, или, к примеру, гололёда, могут стать веской причиной для опоздания сотрудника на рабочее место. Доказать невозможность прибыть вовремя нужно будет с помощью открытых данных МЧС или транспортных организаций.

Снегопад как повод опоздать на работу: депутаты предложили не наказывать за это
Фото: openverse by ThoroughlyReviewed is licensed under CC BY 2.0.

Социальный технолог Роман Алёхин нашёл аргументы против подобного нововведения.

"Мы даем возможность человеку найти дополнительные оправдания нарушению… А мы же говорим о дисциплине, которая закреплена нормативными актами. Мы все сильнее раскрываем окно Овертона для того, чтобы человек превращался в человека, который отрицает право и пытается найти возможности оправдать нарушение любых норм права. Он нарушил закон, но оправдался "ой, плохая погода была", "ой, поскользнулся", "кто-то переходил дорогу, кошка черная перебежала" — и пошло-поехало. Мы сами подсказываем ему оправдания для нарушения разного рода норм, которые устанавливает корпорация и государство", — считает эксперт в комментарии для Pravda.Ru

Рождение на свет нормы о возможности опоздать на работу из-за погоды добавит головной боли и работодателям, добавляет специалист.

"Вы понимаете, что мне придётся сделать как работодателю, если человек начнет постоянно опаздывать, чтобы его уволить? Мне нужно будет написать запросы в Гидрометцентр, запросы в Минтранс, что транспорт задержался, что он не пошёл по остановкам. Понятное дело, что мы завалим чиновников потом работой", — посетовал наш собеседник.

Сейчас форс-мажорные погодные условия по закону не являются весомой причиной для прибытия на работу не вовремя. А за опоздание без уважительной причины вполне можно получить замечание, выговор и даже увольнение.

 

 

КАК ПЕРЕСТАТЬ ОПАЗДЫВАТЬ?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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