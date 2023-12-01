Психологи оценили ситуацию, когда 12-летняя девочка пыталась убить сверстницу

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

История 12-летней девочки из Южноуральска, предпринимавшей попытки убийства сверстницы, вызвала реакцию как общественности, так и психологов.

Фото: openverse by Wonderlane is licensed under CC0 1.0.

Эксперты отмечают, что ребёнок в данном возрасте уже способен осознавать последствия своих действий, и вопрос о её ответственности зависит от психического здоровья.

Как сообщает kursdela.biz, в случае психических проблем, необходимо проведение лечения, в противном случае — подчёркивается необходимость установления ответственности и формирования моральных норм через семейную терапию.

Ответственность также накладывается на родителей за воспитание и контроль за поведением ребёнка.

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