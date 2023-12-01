История 12-летней девочки из Южноуральска, предпринимавшей попытки убийства сверстницы, вызвала реакцию как общественности, так и психологов.
Эксперты отмечают, что ребёнок в данном возрасте уже способен осознавать последствия своих действий, и вопрос о её ответственности зависит от психического здоровья.
Как сообщает kursdela.biz, в случае психических проблем, необходимо проведение лечения, в противном случае — подчёркивается необходимость установления ответственности и формирования моральных норм через семейную терапию.
Ответственность также накладывается на родителей за воспитание и контроль за поведением ребёнка.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.