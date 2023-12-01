Россиянам рассказали, что подарить родным и близким на Новый год

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Эксперты предлагают идеи бюджетных подарков на Новый год для близких, друзей и коллег. Специалисты делятся разнообразными идеями, включая полезные вещи для дома, необычную одежду и интересные варианты для проведения досуга.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Как лучший подарок рассматривается книга, подчеркивая ее ценность в наше время. Также предложены вязаные вещи, оригинальные футболки, толстовки и забавные носки от St. Friday Socks.

Эксперты обсуждает возможность подарить билеты на зимние развлечения, такие как поход на каток или посещение зимнего курорта "Игора". Подчеркивается важность разнообразия в развлечениях, предлагая альтернативные варианты, такие как боулинг, лазертаг, VR-аттракционы или игры на Playstation. Также представлены возможности посещения парков развлечений, таких как Mazapark и Smile Park. Об этом сообщает Петербург2.

Не забыв о культурном досуге, статья предлагает подарки в виде билетов на концерты, театры или кинотеатры. Отмечаются также игрушки на елку, ароматические свечи и диффузоры как популярные новогодние подарки. Удельный рынок выделяется как место, где можно найти уникальные сокровища, включая советские ретро-игрушки.

Ключевые идеи:

Подбор бюджетных подарков для разных категорий близких.

Выделение книги как лучшего подарка.

Разнообразие одежды: вязаные вещи, футболки, толстовки, носки.

Подарки связанные с зимними развлечениями и досугом.

Альтернативные развлечения: боулинг, лазертаг, VR-аттракционы.

Возможности парков развлечений: Mazapark, Smile Park.

Подарки связанные с культурным досугом: билеты на концерты, театры, кинотеатры.

Игрушки на елку и уникальные находки на Удельном рынке.

Ароматические свечи и диффузоры в качестве популярных новогодних подарков.

Что подарить родным и близким на Новый Год? ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИДЕЙ ПОДАРКОВ!!!