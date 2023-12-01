Россиянам рассказали, что подарить родным и близким на Новый год

Эксперты предлагают идеи бюджетных подарков на Новый год для близких, друзей и коллег. Специалисты делятся разнообразными идеями, включая полезные вещи для дома, необычную одежду и интересные варианты для проведения досуга.
Как лучший подарок рассматривается книга, подчеркивая ее ценность в наше время. Также предложены вязаные вещи, оригинальные футболки, толстовки и забавные носки от St. Friday Socks.
Эксперты обсуждает возможность подарить билеты на зимние развлечения, такие как поход на каток или посещение зимнего курорта "Игора". Подчеркивается важность разнообразия в развлечениях, предлагая альтернативные варианты, такие как боулинг, лазертаг, VR-аттракционы или игры на Playstation. Также представлены возможности посещения парков развлечений, таких как Mazapark и Smile Park. Об этом сообщает Петербург2.
Не забыв о культурном досуге, статья предлагает подарки в виде билетов на концерты, театры или кинотеатры. Отмечаются также игрушки на елку, ароматические свечи и диффузоры как популярные новогодние подарки. Удельный рынок выделяется как место, где можно найти уникальные сокровища, включая советские ретро-игрушки.
Ключевые идеи:
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.