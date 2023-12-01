Усиливающаяся дискуссия о дальнейшем повышении налоговой нагрузки в России обнародовала предложения о более крутой прогрессивной шкале налогообложения, основанной на роскоши и сверхпотреблении.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, Михаил Щапов, высказался против повышения налогов для россиян, предлагая вместо этого увеличить нагрузку на сверхбогатых.
Как сообщает URA.RU, эксперты предостерегают от рисков прогрессивной шкалы и выражают сомнения в ее положительном воздействии на бюджеты регионов и благосостояние меньшего населения.
Впрочем, депутат не исключает будущего снижения налоговой ставки, утверждая, что прозрачность бизнеса и честная уплата налогов являются приоритетами для развития экономики.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.