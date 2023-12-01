Россиянам грозит новая налоговая нагрузка: предложение о введении прогрессивной шкалы

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Усиливающаяся дискуссия о дальнейшем повышении налоговой нагрузки в России обнародовала предложения о более крутой прогрессивной шкале налогообложения, основанной на роскоши и сверхпотреблении.

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, Михаил Щапов, высказался против повышения налогов для россиян, предлагая вместо этого увеличить нагрузку на сверхбогатых.

Как сообщает URA.RU, эксперты предостерегают от рисков прогрессивной шкалы и выражают сомнения в ее положительном воздействии на бюджеты регионов и благосостояние меньшего населения.

Впрочем, депутат не исключает будущего снижения налоговой ставки, утверждая, что прозрачность бизнеса и честная уплата налогов являются приоритетами для развития экономики.

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