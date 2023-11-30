Обнародованы видеокадры дома министра обороны РФ Сергей Шойгу в Красноярске, где он жил в конце 80-х годов

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Красноярске недалеко от Центрального парка расположен дом, в котором в конце 1980-х глава МО России Сергей Шойгу проживал со своими родственниками. Он был построен еще в 70-х годах прошлого века.

Один из жителей этого дома Алексей Балякин рассказал, что министр обороны РФ получил квартиру здесь, когда ему было немного за 30. Мужчина отметил, что Шойгу был очень скромным и сдержанным соседом. Он также заметил, что в настоящее время в этом доме живут люди другого уровня.

Бывший сосед министра поделился, что знал Шойгу ещё со времён их пребывания в Ачинске, где глава МО РФ работал мастером по распределению, а через несколько месяцев стал прорабом, пишет ngs24. ru.

Вместительные кухни и просторные комнаты с высокими потолками являются особенностью квартир, расположенных в этом доме.