В Подмосковье суд приговорил 5 человек к колонии за убийство владельца коттеджа

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

В Московской области суд приговорил пятерых человек к заключению в колонии строгого режима. Они обвиняются в разбойном нападение на коттедж и в убийстве его хозяина. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Осужденных лишили свободы на сроки от девяти до 23 лет. Сроки заключения разнятся в зависимости от степени участия в совершении преступления. Все признали свою вину. Ожидается суд.

Отмечается, что 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново пятеро вооруженных людей в масках проникли на территорию дома 65-летнего москвича. Мужчина открыл по ним огонь из травматического оружия. В ответ он получил выстрел из пистолета, после которого скончался.

В ходе следствия выяснилось, что в 2018 году арестованные уже проникали в дом убитого. В 2019 году они украли из его дома денежные средства.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве арестованы руководители PR-агентств за вымогательство.