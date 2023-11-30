Эксперт института при Минфине Дайнеко: при утечке данных положена компенсация

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

При утечке личных данных потерпевший имеет возможность получить компенсацию за моральный вред и ущерб. Эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко подчеркнула, что для этого потребуется обращение в суд. Открытый доступ к личным данным 1,7 млн посетителей чемпионата мира 2018 года стал поводом для таких компенсационных требований. Выставлены на обозрение фамилии, имена, отчества болельщиков, серии и номера их паспортов, номера телефонов, адреса электронной почты и даты рождения.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ольга Дайнеко пояснила, что процесс получения компенсации через суд не всегда приносит удовлетворительные результаты. Решения судов по подобным искам о возмещении морального вреда часто характеризуются невысокими суммами, редко превышающими 5000 рублей. Кроме того, коллективный иск затруднен, так как каждое требование и размер ущерба должны рассматриваться индивидуально. В случае, если утечка данных привела к конкретным финансовым убыткам, можно подать иск на возмещение этого ущерба, подчеркнула эксперт. Для успешного рассмотрения таких исков необходимо доказать прямую связь между утечкой данных и понесенным ущербом, предоставив соответствующие документы, такие как копии страниц с интернет-ресурсов, где была размещена информация о потерпевшем, свидетельские показания, результаты экспертизы, а также документы, подтверждающие расходы на восстановление морального или физического здоровья.

Как получить компенсацию, за утечку наших персональных данных