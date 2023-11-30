Екатерина Мизулина оставила автограф на бритой голове студента ДГТУ

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Глава Лиги свободного интернета Екатерина Мизулина приятно удивила студента из Ростова-на-Дону, оставив ему свой автограф.

Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

"Глеб Дейниченко, студент ДГТУ, сегодня попросил у меня необычный автограф ", — поделилась Екатерина в своём Telegram-канале.

На видео видно, как она, используя черный маркер, оставляет свою подпись на выбритой голове студента под звуки песни SHAMAN "Я русский". Это действо вызвало улыбку на лице как у Екатерины, так и у друзей студента.

Ранее сообщалось, что SHAMAN раскрыл подробности своих отношений с Екатериной Мизулиной, а Егор Крид подал в суд на неё из-за оскорбления своего достоинства.

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