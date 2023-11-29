Какие подарки нельзя дарить на Новый год: в рейтинг попали сладости

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Предновогодняя суета не обходится без выбора подарков для близких и коллег. Всегда хочется не только сделать приятное, но и подарить нужный подарок. Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов специально для читателей Pravda.Ru составил рейтинг плохих подарков.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Дешёвые сладкие наборы. Не дарите проблемы со здоровьем.

Нет ничего хуже дешевых сладостей из низкокачественных ингредиентов. Дешёвый сладкий набор — это не только вред добавленного сахара, увеличение риска болезней сердца и диабета, но и гарантированные проблемы с пищеварением.

Выбирайте дорогие и качественные наборы или отдельные конфеты из натуральных ягод и фруктов. В составе должен быть натуральный шоколад без лишнего сахара. Пусть набор будет небольшой, но с минимальным вредом для здоровья. Если конфета сделана из шоколада и сухофруктов или ягод, то вред фактически отсутствует при умеренном потреблении.

Мясные наборы.

Тоже сомнительный подарок. Новогодний стол и так будет ломиться от мясных продуктов. К сожалению, это крепкая традиция. Добавив на стол мясных нарезок, вы только преумножите риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения для домочадцев.

"Даже если хотите подарить что-то вкусненькое, лучше выбирайте наборы из красной рыбы, с небольшой баночкой икры (много икры тоже не стоит). Выбирайте малосоленую рыбу. Тогда будет и вкусно, и полезно, ведь в такой рыбе содержатся ненасыщенные жиры и омега-кислоты. Пусть набор будет небольшой, но полезный и добавит разнообразие колбасному изобилию", — отмечает эксперт.