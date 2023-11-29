Предполагаемый убийца россиянки в Турции может скрываться в Литве с её 5-летним сыном

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Экс-супруг убитой в Турции россиянки уехал в Литву, забрав с собой пятлетнего ребёнка женщины.

Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", юрист Ирины Двизовой, которую вместе с дочерью-подростком нашли мёртвыми в Турции предположил, что бывший муж мог убить женщину ради мести и желания жить с ребёнком.

По предварительной информации, 20 ноября экс-супруг Двизовой на автомобиле приехал в Турцию. Он проживал в отеле города Бодрум. Район он покинул на автомобиле бывшей жены.

24 ноября он выехал за границу из Турции вместе с 5-летним сыном Макаром. Он приехал во Францию, а затем остановился в Литве.

Следствие установило, что Ирину Двизову и её 15-летнюю дочь убили огнестрельным оружием.