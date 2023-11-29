Чиновники Челябинской области принесли извинения местной жительнице за срубленную на её частном участке ёлку. Хвойное дерево украсило центральную площадь города Миньяр.
Власти Миньяра объяснили, что приняли 40-летнюю ель за бесхозное дерево. Хозяйке участка пообещали высадить новую ель.
После резонансной истории, которая распространилась в социальных сетях, была начата проверка.
В администрации Ашинского муниципального района и Миньярского городского поселения рассказали, что выяснили информацию о наличии собственника участка уже после того, как срубили ёлку.
Власти муниципалитета отметили что наследники не оформили участок в собственность должным образом.
"На этом основании было принято решение спилить ель и установить её на городской площади. Администрация Миньярского городского поселения сожалеет о случившемся и приносит извинения семье", — цитирует слова представителей администрации издание "Подъём".
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