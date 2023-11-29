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Власти Миньяра извинились за срубленную новогоднюю ель на участке местной жительницы

Общество

Чиновники Челябинской области принесли извинения местной жительнице за срубленную на её частном участке ёлку. Хвойное дерево украсило центральную площадь города Миньяр.

Власти Миньяра извинились за срубленную новогоднюю ель на участке местной жительницы
Фото: Нейросеть Шедеврум

Власти Миньяра объяснили, что приняли 40-летнюю ель за бесхозное дерево. Хозяйке участка пообещали высадить новую ель.

После резонансной истории, которая распространилась в социальных сетях, была начата проверка.

В администрации Ашинского муниципального района и Миньярского городского поселения рассказали, что выяснили информацию о наличии собственника участка уже после того, как срубили ёлку.

Власти муниципалитета отметили что наследники не оформили участок в собственность должным образом.

"На этом основании было принято решение спилить ель и установить её на городской площади. Администрация Миньярского городского поселения сожалеет о случившемся и приносит извинения семье", — цитирует слова представителей администрации издание "Подъём".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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