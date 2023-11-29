Эксперт по фэншуй Мария Истомина рассказала, как выбрать мебель в дом

1:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по фэншуй Мария Истомина рекомендует отказаться от приобретения двухъярусных кроватей и кроватей-трансформеров для дома. По ее мнению, при выборе мебели важно учитывать, как человек будет использовать предметы и какая энергия будет циркулировать в помещении.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZX_bIHcg6dQ

Истомина подчеркивает, что фокус в фэншуй всегда на человеке, а обсуждение мебели происходит с учетом его активности в доме, будь то сон на кровати, работа за столом или отдых на диване. Особое внимание следует уделить спальному месту, так как это место, где проводится треть жизни.

Эксперт предупреждает, что на спящего человека не должны направляться большие острые углы мебели и статуэтки, особенно с острыми углами, так как это может отразиться на его общем состоянии. Также не рекомендуется встраивать кровать в стену или создавать навесные ниши над ней, чтобы избежать внутреннего давления.

Истомина считает, что двухъярусные кровати не являются хорошим выбором, так как верхний ярус может создавать давление на спящего снизу, отрицательно влияя на его состояние. Также нежелательны кровати-трансформеры, особенно в малогабаритных квартирах, так как постоянные изменения и трансформации могут нарушать спокойствие и гармонию в месте сна.

Эксперт подчеркивает, что место сна должно обладать спокойной Иньской энергией для обеспечения глубокого и качественного сна. Как сообщает (сайт) Москва 24, постоянное раскладывание кроватей-трансформеров вносит слишком много активности Ян, что может негативно сказаться на качестве отдыха.

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