В Москве инвалид предстал перед судом за начертанную пальцем на снегу антивоенную надпись

Жителя Москвы обвинили в дискредитации российской армии за антивоенный лозунг, который он начертил пальцем на заснеженном турникете.

Фото: Нейросеть Шедеврум

От внимания правоохранительных органов не ускользнуло преступление москвича, который во время посещения катка в Парьке Горькова выразил свою антивоенную позицию, начертив лозунг: "Нет войне!"

Полицейские ждали нарушителя на выходе из парка. На пацифиста составили протоколы о дискредитации армии и неповиновении полиции.

В суде мужчина объяснил, что повиновался требованиям полицейских. Он рассказал, что имеет группу инвалидности. Суд оштрафовал антивоенно настроенного гражданина и назначил ему 10 суток ареста.