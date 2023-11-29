Генконсульство РФ прокомментировало сообщение об убийстве русской женщины и её дочки в Бодруме

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Генеральное консульство России в Анталье проверяет сообщение СМИ об убийстве двух россиянок в курортном городе Бодрум, находящемся на юго-востоке Турции.

Фото: openverse by Brejnev is licensed under CC0 1.0.

Ранее турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Бодруме полицейские нашли трупы женщины и девочки, которые после расправы были завернуты в простыни и связаны веревкой. После стало известно, что убитые являются гражданками России.

По данным телеканала убитыми являются проживавшая в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, а вероятным душегубом является бывший супруг россиянки.

"В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации", — сообщает российская дип миссия в Анталье.

Правда о турецких мужьях россиянок