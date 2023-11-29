Генеральное консульство России в Анталье проверяет сообщение СМИ об убийстве двух россиянок в курортном городе Бодрум, находящемся на юго-востоке Турции.
Ранее турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Бодруме полицейские нашли трупы женщины и девочки, которые после расправы были завернуты в простыни и связаны веревкой. После стало известно, что убитые являются гражданками России.
По данным телеканала убитыми являются проживавшая в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, а вероятным душегубом является бывший супруг россиянки.
"В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации", — сообщает российская дип миссия в Анталье.
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