Волгоградская областная дума детализировала процедуру переименования Волгограда посредством референдума

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Накануне волгоградские депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона "О внесении изменений в ст. 13 Закона Волгоградской области (от 07.10.1997) № 139-ОД "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области".

Фото: kaznews.kz

За сложной формулировкой скрываются поправки, направленные на уточнение процедуры смены названия города и других населенных пунктов с использованием референдума. Текст документа опубликован на официальном сайте областной думы.

Проект закона был рекомендован для принятия в первом и втором чтениях комитетом по государственному строительству, развитию территорий и местному самоуправлению областной думы. В документе говорится:

"В случае принятия к рассмотрению предложения о переименовании административного центра Волгоградской области, Волгоградская областная дума в течение пяти календарных дней со дня принятия постановления о принятии предложения к рассмотрению размещает (…) указанное постановление, содержащее также информацию о возможности реализации инициативы проведения областного референдум".

В 2022 году ветеранское сообщество предложило изменить название города Волгоград на Сталинград. Тогда губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что подобное решение следует принимать с обязательным учетом мнения местных жителей.