Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал о своих поездках в электричке

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Глава Приморского края Олег Кожемяко поделился причиной своего предпочтения использовать электричку для поездок на работу.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

В интервью программе "Прямой разговор" он объяснил, что часто выбирает общественный транспорт, чтобы лично проверять обращения граждан относительно переполненных маршрутов, сообщает vostokmedia.com.

Ранее появились предположения, что такой выбор связан с пробками, вызванными снегопадом. Однако сам губернатор опроверг эти слухи, утверждая, что причина осталась прежней — он использует общественный транспорт для более непосредственного контроля ситуации и ответа на обращения жителей.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края посетил батальон "Тигр" Тихоокеанского флота и вручил новое оборудование.

Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.