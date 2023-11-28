Глава Приморского края Олег Кожемяко поделился причиной своего предпочтения использовать электричку для поездок на работу.
В интервью программе "Прямой разговор" он объяснил, что часто выбирает общественный транспорт, чтобы лично проверять обращения граждан относительно переполненных маршрутов, сообщает vostokmedia.com.
Ранее появились предположения, что такой выбор связан с пробками, вызванными снегопадом. Однако сам губернатор опроверг эти слухи, утверждая, что причина осталась прежней — он использует общественный транспорт для более непосредственного контроля ситуации и ответа на обращения жителей.
Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края посетил батальон "Тигр" Тихоокеанского флота и вручил новое оборудование.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.