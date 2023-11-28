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Врач Кондон объяснил, в чем заключается главная опасность порнографии

1:11
Общество

Фильмы для взрослых создают нереалистичные стандарты в области секса, способствуя возникновению беспокойства у зрителей и снижая интерес к интимной близости. Об опасностях порнографии предупреждает хирург и медицинский консультант Бен Кондон.

Врач Кондон объяснил, в чем заключается главная опасность порнографии
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Кондон подчеркивает, что основной проблемой порнографии является формирование и навязывание нереалистичных представлений о сексе.

"Разрыв между реальностью и ожиданиями часто возникает из-за воздействия порнографии, вызывая чувство стыда, беспокойства и способствуя неправильному и неуважительному поведению в отношении партнера", — отмечает эксперт.

Например, если средняя продолжительность полового акта составляет пять с половиной минут, то в порнографических фильмах она значительно превышает этот показатель. Кондон подчеркивает, что со временем люди начинают воспринимать показанное в этих фильмах как норму, что снижает интерес к реальному сексу и лишает его должного удовольствия.

Эксперт призывает ограничивать потребление контента для взрослых и более открыто обсуждать тему секса со своим партнером.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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