Цены на шоколад взлетят с 1 декабря

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 декабря цены на шоколад в России поднимутся на 16,3%, сообщили в крупнейшем российском кондитерском холдинге ООО "Объединенные кондитеры" от имени управляющего директора компании Алексея Орлова.

Фото: commons.wikimedia. org by Mohammed Moosa from UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Повышение стоимости объясняется несколькими факторами, включая увеличение затрат на сырье и материалы из-за снижения стоимости рубля. Также отмечается рост зарплат сотрудников на 20-40%, обусловленный дефицитом квалифицированных кадров и накопившейся инфляцией. В уведомлении также указано на увеличение расходов на логистику на 10% и повышение процентных ставок по кредитам в связи с ростом ключевой ставки.