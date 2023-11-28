Цены на шоколад взлетят с 1 декабря

С 1 декабря цены на шоколад в России поднимутся на 16,3%, сообщили в крупнейшем российском кондитерском холдинге ООО "Объединенные кондитеры" от имени управляющего директора компании Алексея Орлова.
Повышение стоимости объясняется несколькими факторами, включая увеличение затрат на сырье и материалы из-за снижения стоимости рубля. Также отмечается рост зарплат сотрудников на 20-40%, обусловленный дефицитом квалифицированных кадров и накопившейся инфляцией. В уведомлении также указано на увеличение расходов на логистику на 10% и повышение процентных ставок по кредитам в связи с ростом ключевой ставки.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.