В Роскачестве рассказали о реакции производителей забракованных пельменей

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Производители 18 марок пельменей из 20 забракованных Роскачеством отчитались о принятых мерах, сообщило ведомство в своём блоге.

Фото: Росконтроль

Ранее организация проверила самые популярные замороженные пельмени и установила, что они не то что плохого качества — многие попросту опасны для употребления в пищу, потому что заражены болезнетворными микроорганизмами.

Роскачество направило результаты экспертизы производителям и в торговые сети. Большинство из них отреагировали на претензии в конструктивном ключе.

Предприятия, выпускающие продукцию под брендами "Цезарь", "Сергиев канон", сообщили об усовершенствовании процедуры ХАССП (специальной системы контроля качества); "ВкусВилл", "Горячая штучка" и "Зелёная линия" усилили входной контроль сырья; производитель пельменей под собственной маркой "Ашан" провёл внеплановый санитарный день. Следом почти все они прислали свежие образцы продукции для повторного исследования. Торговые сети также не остались равнодушны к нареканиям. Spar и "ВкусВилл" остановили реализации забракованных пельменей, "Впрок.ру" уже успел распродать запасы.

Если вы купили какие-то из этих пельменей, не спешите их выбрасывать. Если блюдо поварить подольше, оно становится съедобным, хотя и не без риска для людей с ослабленным иммунитетом или болезнями пищеварения. Профессор Павел Воробьёв уверяет, что термическая обработка полностью уничтожает патогенную микрофлору.