Садальский о конфискации у олигархов РФ арены "Хельсинки": понятно, куда наши патриоты вкладывали деньги

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский высказался об экспроприации спортивной арены "Хельсинки", принадлежащей российским олигархам.

Фото: konkurent.ru

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал переспективу конфискации арены "Хельсинки" в связи с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС.

Он отметил, что владельцами спортивного объекта являются "герои труда РФ" Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимчеко.

"Вам понятно, куда наши патриоты и эффективные менеджеры вкладывали деньги, ждём продолжения", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Садальскиго возмутила передача скифского золота Украине.