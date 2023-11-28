Станислав Садальский высказался об экспроприации спортивной арены "Хельсинки", принадлежащей российским олигархам.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал переспективу конфискации арены "Хельсинки" в связи с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС.
Он отметил, что владельцами спортивного объекта являются "герои труда РФ" Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимчеко.
"Вам понятно, куда наши патриоты и эффективные менеджеры вкладывали деньги, ждём продолжения", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Садальскиго возмутила передача скифского золота Украине.
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.